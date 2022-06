पहले चरण की वोटिंग संपन्न, उत्साह के साथ लोगों ने किया मतदान

शांतिपूण हुआ मतदान, कुछ स्थानों पर नोकझोंक की खबर

रीवा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुछ जगहों पर नोकझोंक के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। अधिकांश जगह उत्साह के साथ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। सुबह सात बजे मतदान प्रारंभ होने से पहले ही कई जगह लंबी कतारें लग गई थी। जिला पंचायत के वार्ड 27 में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम के पुत्र राहुल और भतीजे पद्मेश गौतम मुकाबले में रहे। कई जगह पर दोनों के समर्थकों के बीच विवाद की सूचनाएं हैं। इसी तरह नईगढ़ी के धरमपुरी गांव में भी विवाद के चलते कुछ समय के लिए मतदान बाधित हुआ लेकिन बाद में पुलिस बल के पहुंचने से प्रक्रिया जारी रही। नईगढ़ी और मऊगंज में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक संख्या में वोट डालने पहुंची। निर्धारित समय दोपहर तीन बजे तक 58 प्रतिशत मतदान हुआ। कई गांवों से सूचना है कि बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आठ से दस प्रतिशत तक की वृद्धि वोटिंग प्रतिशत में होगी। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी पूरे समय क्षेत्र के भ्रमण पर रहे।

Voting for the first phase completed, people voted with enthusiasm