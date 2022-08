रात भर किया एम्बुलेंस का इंतजार, सुबह चार किमी पैदल लेकर आए सड़क तक, अस्पताल पहुंचने पर बच्चे की मौत

सेमरिया थाने के गोदहा गांव में बदइंतजामी से अबोध बच्चे की मौत, मौसमी बीमारी से था पीडि़त

रीवा। लोगों के हितार्थ शासन स्तर पर तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है लेकिन जरुरतमंदों तक इसका लाभ बड़ी मुश्किल से पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बदइंतजामी ने एक डेढ़ साल के बच्चे को काल के गाल में पहुंचा दिया। रात भर परिजनों ने एम्बुलेंस का इंतजार किया। सुबह चार किमी पैदल चलकर वे बच्चे को सड़क तक लेकर आए। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी।

Waited for the ambulance all night, took four km on foot in the morning to the road, the child died on reaching the hospital