गला घोंटकर की थी हत्या, फंदे में शव को लटकाकर लिख दिया सुसाइड नोट

लौर थाने के जोधपुर गांव में हुई थी घटना, पति समेत ससुराल वालों पर दर्ज हुआ मामला

रीवा। एक दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में जिस महिला का शव फंदे में लटकता मिला था उसने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि ससुराल वालों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। अपनी करतूत को छिपाने के लिए न सिर्फ महिला के शव को फंदे में लटका दिया बल्कि एक सुसाइड नोट भी लिख डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपियों की करतूत सामने आ गई और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

