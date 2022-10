हेलमेट लगाईए, आपकी बचाएगा जान

एडीजी व डीआईजी हेलमेट जागरुकता के लिए सड़क पर उतरें, लापरवाहों पर किया गया जुर्माना

रीवा। हेलमेट को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शुक्रवार को अधिकारी सड़क पर उतर आए। एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी नवनीत भसीन सड़क पर उतरे। उन्होंने मार्तण्ड स्कूल मोड़ चल रही वाहन चेकिंग का निरीक्षण किया।



एडीजी ने रोककर हेलमेट न लगाने का पूंछा कारण

एडीजी ने बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों को रोका और उनसे हेलमेट न लगाने का कारण भी पूंछा। कुछ लोगों ने स्कूल तक बच्चों को छोडऩे जाने की जानकारी दी तो कुछ अस्पताल के नाम पर बचने का प्रयास करते नजर आए। बड़ी संख्या में वाहन चालक हेलमेट लगाकर आए थे जिनकी एडीजी ने प्रशंसा की। स्कूटी पर आई महिलाओं ने एडीजी से बातचीत की और हेलमेट अभियान की सराहना की। महिलाओं का कहना था कि हमारे पति काम के लिए बाहर रहते है और यदि वे हेलमेट लगायेंगे तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। करीब दो घंटे तक अधिकारियों सड़कों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर उनसे पूछताछ करते रहे। इस दौरान करीब 80 वाहनों का जुर्माना हुआ है जिनसे 28 हजार का राजस्व वसूला गया है।

Wear a helmet, your life will be saved