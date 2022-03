पत्नी व बेटे चीखते रहे, दबंगों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट

जनेह थाने के पटेहरा गांव में हुई घटना, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

रीवा। पत्नी व बच्चे चीखते रहे और दबंगों ने पीट-पीटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। देर रात जब स्थानीय लोग एकत्र हुए तो आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुतिलस मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों में दबिश दी। घटना से गांव में तनाव का वातावरण बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी है।

Wife and son kept screaming, the bullies beat them to death