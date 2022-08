पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश, शराब में जहर मिलाकर की हत्या

विवि पुलिस ने साल भर पूर्व हुई घटना का किया पर्दाफाश, आरोपियों ने स्वीकारी वारदात

रीवा। जिस युवक के अग्नि को साक्षी मानकर महिला ने सात जन्म तक जीने की कसमें खाई थी कि उसी पति की महिला ने प्रेमी की चाहत में हत्या कर दी। साल भर बाद जब इस घटना की खौफनाक सच्चाई सामने आई तो उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने महिला व उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है जिससे अब पूछताछ की जा रही है।

Wife had hatched a conspiracy with lover, murdered by mixing poison in