गलाघोंट कर पत्नी की हत्या, फांसी बताकर किया पर्दा डालने का प्रयास

जवा थाने के ढेकहाई गांव में हुई घटना, पति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी

रीवा। पत्नी की गला घोंटकर युवक ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने घटना पर पर्दा डालने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव का निरीक्षण किया तो उसके गले में मोजूद निशान ने घटना की पोल खोल दी। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

Wife murdered by strangulation, tried to cover up as hanging