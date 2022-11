चोरी के संदेह में पकड़ी गई महिला के साथ अमहिया थाने में मारपीट

एसपी से पीडि़ता ने की शिकायत, कार्रवाई की मांग

रीवा। चोरी के संदेह में पकड़ी गई एक महिला के साथ थाने में मारपीट की गई है। बर्बरता का शिकार हुई महिला को चोटे आई है। परिवार सहित पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला अमहिया थाने का है जहां पर महिला को चोरी के संदेह में लाया गया था।

Woman caught on suspicion of theft was assaulted at Amahiya police sta