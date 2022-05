जंगली जानवर के हमले से महिला घायल, वन विभाग की टीम पहुंची

नौवस्ता चौकी के छिजवार में हुई घटना, तेंदुआ द्वारा हमले की आशंका

Published: May 15, 2022 09:56:54 pm

रीवा। जंगली जानवर के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। तेंदुए के द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंच गई जो अब जानवर की पहचान का प्रयास कर रही है।

