घर में कब्जा करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण, बनाया बंधक

सिटी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला, बेटी समेत दो भाई गिरफ्तार

रीवा। घर पर कब्जा करने के उद्देश्य से आरोपियों ने जबरदस्ती महिला का अपहरण कर उनको बंधक बना लिया। आरोपी उन पर घर अपने नाम करने का दबाव डाल रहे थे। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से आजाद हुई महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Woman kidnapped, taken hostage for the purpose of occupying the house