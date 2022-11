आत्मनिर्भर बनकर परिवार को चलाए महिलाएं

पालिटेक्निक महाविद्यालय में महिलाओं को दिया जायेगा तीन माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण

रीवा। शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय में महिलाओं को तीन माह का नि:शुल्क सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री के सहयोग से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री के प्रेसिडेंट एमपी त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट आरसी यादव,महाविद्यालय प्राचार्य अशोक अवस्थी, पार्षद प्रतिनिधि सतीश सिंह, थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। इस मौके पर एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को चला सकती है। आमतौर पुरुष काम करते है जिससे घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है लेकिन कई ऐसे काम है जो महिलाएं अपने घर में करके परिवार को चलाने में भागीदारी निभा सकती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है। आवश्यकता इस बात की है किउनको आगे बढऩे के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

Women run the family by being self-sufficient