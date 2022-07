देवी प्रतिमा के सामने युवक की गला काटकर हत्या, बलि की आशंका

बैकुंठपुर थाने के बेढ़ौआ गांव में हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

रीवा। देवी प्रतिमा के सामने युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। बुधवार की दोपहर उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में युवक की बलि चढ़ाने की आशंका से पु़िलस इंकार नहीं कर रही है।

Young man slit in front of goddess statue, fear of sacrifice