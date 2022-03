होली में युवक पर हमला कर की हत्या, पकड़े गए आरोपी ने न्यायालय से किया भागने का प्रयास

मनगवां थाने के पथरिहा गांव की घटना, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी

रीवा। होली मनाने के लिए आए दोस्त की ससुराल में आए युवक पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत मेें ले लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

Youth attacked and killed in Holi, the accused caught tried to escape