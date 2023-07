टमस नदी में नहाने गया युवक डूबा, चार घंटे बाद मिला शव

Submitted by:

रीवाPublished: Jul 13, 2023 09:06:18 am

रीवा. टमस नदी के सितलहा घाट में नहाने गया युवक गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई । पुलिस व प्रशासन के सहयोग से चार घंटे बाद शव को गहरे पानी से खोज निकाला गया। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने पुल पर शव रखकर जाम लगा दिया। उनका आरोप था कि अवैध रेत खनन से नदी का घाट गहरा हो गया है, जिससे यह घटना हुई, प्रशासन उचित मुआवजा दे।

Youth drowned in Tamas river, dead body found after four hours