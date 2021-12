पत्थर पटक कर युवक की हत्या, शव को जलाने के बाद राइस मिल की भूसी में दफनाया

चोरहटा थाने के उद्योग विहार में हुई घटना, पुलिस बल मौके पर पहुंचा

रीवा। पत्थर पटक कर एक युवक की आरोपियों ने हत्या कर दी। शव को जलाने के बाद उसे राइस मिल की भूसी में दफन कर दिया। मंगलवार की सुबह शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक की हत्या करने वाले आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Youth killed by pelting stones, buried in rice mill husk after burning