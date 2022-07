गला घोंटकर युवक की हत्या, धारदार हथियार से काटी नाक

रायपुर कर्चुलियान थाने के लोहंदवार गांव की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। गला घोंटकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। सुबह युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर उसकी हत्या का संदेह जताया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना रायपुर कर्चुलियान थाने के लोहंदवार गांव की है।

