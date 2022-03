सम्पत्ति संबंधी अपराधों में रिकवरी शून्य, एसपी ने टीआई को दिखाया लाइन का रास्ता

चोरहटा थाना प्रभारी को कार्यों में लापरवाही पड़ी भारी, भड़के एसपी

रीवा। थाना प्रभारी को अपराध नियंत्रण में लापरवाही भारी पड़ गई। सम्पत्ति संबंधी अपराधों में रिकवरी नहीं कर पाने पर एसपी ने उनको थाने से हटाकर लाइन का रास्ता दिखा दिया। कार्रवाई से अब दूसरे थाना प्रभारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मामला चोरहटा थाने का है। यहां पदस्थ निरीक्षक विद्यावारिधि तिवारी के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी सम्पत्त् िसंबंधी अपराधों को रोक पाने में नाकाम है।

Zero recovery in property related crimes, SP showed TI the way of the