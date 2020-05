ट्रक पलटने से 6 मजदूरों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, यूपी के थे प्रवासी श्रमिक

सागर. मध्यप्रदेश में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में छह प्रवासी मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुआ है। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

दरअसल, सागर जिले के कानपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों से भरा ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। ट्रक में 25 मजदूर सवार थे। ट्रक की सामग्री से दबकर पांच मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की मौत अस्पताल में हो गई है। घायलों को बंडा हॉस्पिटल और गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सागर अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक सागर से छतरपुर की ओर जा रहा था ट्रक। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही बक्सवाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची गई है।

यूपी के हैं मजदूर

एएसपी प्रवीण भूरिया ने बताया कि ट्रक में करीब 25 मजदूर सवार थे। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तरप्रदेश जा रहे थे। लेकिन सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन ने अभी तक छह मजदूरों के मौत पुष्टि पांच की है। पांच की मौके पर मौत हो गई है जबकि एक मजदूर की मौत बंडा अस्पताल में हो गई है।

5 migrant workers killed in a road accident near Banda (Sagar district) today, after the truck they were traveling in, overturned. They were going from Maharashtra to Uttar Pradesh: ASP Praveen Bhuria #MadhyaPradesh