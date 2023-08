video: पांच सौ मीटर लंबे तिरंगा के साथ निकाली गई यात्रा, लगाए भारत माता के जयकारे

आजादी की पूर्व संध्या पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए।

A procession taken out with the tricolor of five hundred meters long