सागर

घर से निकली छात्रा नहीं पहुंची कोचिंग, परिजनों को एक युवक के साथ मिली, घर लेकर आए तो की आत्महत्या

परिजन, ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर चार घंटे तक नेशनल हाइवे पर लगाया जाम, पांच किमी लंबी लगीं रहीं कतारें

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 23, 2025

A student who left home and failed to attend coaching classes, was found by her family with a young man, and when brought home, she committed suicide.

नेशनल हाइवे पर चक्काजाम किए हुए परिजन और ग्रामीण

बीना/बरौदिया कलां. मालथौन थानांतर्गत बारौदिया कलां में एक छात्रा ने बुधवार की सुबह फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने मामले मेें एक युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर झांसी-सागर नेशनल हाइवे पर करीब चार घंटे जाम लगाया, जिससे पांच-पांच किलोमीटर लंबा वाहनों की कतार लगी रहीं और वाहन सवार परेशान हुए।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सोलह वर्षीय कक्षा 12 वीं की छात्रा घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी और कुछ देर बाद परिजनों का सूचना मिली कि वह कोचिंग नहीं पहुंची है। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, तो वह रोड पर एक युवक के साथ मिली। परिजनों को देखकर युवक भाग निकला और युवती को घर जाने के लिए कहा, लेकिन घर पहुंचकर युवती ने सुबह करीब 11.30 बजे फंदे पर झूलकर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन भेजकर पीएम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। परिजन और ग्रामीणों ने दोपहर 2.30 बजे वापस बरौदिया कलां आकर हाइवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि संबंधित युवक पर कार्रवाई करते हए उसका मकान गिराया जाए। पुलिस ने समझाइश देकर शाम 6.40 बजे जाम खुलवाया। मौके पर बंडा एसडीओपी, मालथौन थाना प्रभारी, खुरई शहरी व ग्रामीण थाना प्रभारी, बरोदिया चौकी चौकी मौजूद थे।

जाम से वाहन चालक हुए परेशान
चार घंटे तक जाम लगने से सैकड़ों वाहन खड़े रहे। कार सवार, बसों के यात्रियों को खाने-पीने के सामान के लिए भी परेशान होना पड़ा। वाहन चालकों ने बताया कि आए दिन हाइवे पर जाम लगने से यातायात प्रभावित हो रहा है और वाहन सवार परेशान होते हैं। इस ओर अधिकारियों को ध्यान देना होगा।

किया गया है मर्ग कायम
मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। करीब चार घंटे बाद जाम खुल गया था।
अशोक यादव, थाना प्रभारी, मालथौन

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 11:57 am

Published on: 23 Oct 2025 11:57 am
Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / घर से निकली छात्रा नहीं पहुंची कोचिंग, परिजनों को एक युवक के साथ मिली, घर लेकर आए तो की आत्महत्या

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

संयुक्त संचालक के निर्देश बेअसर, मंडी के बाहर फुटकर व्यापारी कर रहे खरीदी

The instructions of the Joint Director are ineffective, retailers are buying outside the market.
सागर

रहवासी क्षेत्र में गोदाम: इनमें भरा है तेल, कपड़ा, केमिकल जैसा ज्वलनशील सामान

Warehouses in residential areas: These are filled with flammable materials like oil, textiles, and chemicals.
सागर

महावीर स्वामी के 2552 वें मोक्ष कल्याणक पर जैन मंदिरों चढ़ाए लाडू

सागर

कटरा में कार और मोपेड में भिड़ंत, एक घायल

सागर

दो माह में बीस से ज्यादा मवेशी आए ट्रेन की चपेट में, रेलवे स्टेशन के अंदर आने पर नहीं लग पा रही रोक

Over 20 cattle have been hit by trains in two months, and entry into the railway station remains elusive.
सागर
