घर से निकली छात्रा नहीं पहुंची कोचिंग, परिजनों को एक युवक के साथ मिली, घर लेकर आए तो की आत्महत्या

बीना/बरौदिया कलां. मालथौन थानांतर्गत बारौदिया कलां में एक छात्रा ने बुधवार की सुबह फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने मामले मेें एक युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर झांसी-सागर नेशनल हाइवे पर करीब चार घंटे जाम लगाया, जिससे पांच-पांच किलोमीटर लंबा वाहनों की कतार लगी रहीं और वाहन सवार परेशान हुए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सोलह वर्षीय कक्षा 12 वीं की छात्रा घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी और कुछ देर बाद परिजनों का सूचना मिली कि वह कोचिंग नहीं पहुंची है। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, तो वह रोड पर एक युवक के साथ मिली। परिजनों को देखकर युवक भाग निकला और युवती को घर जाने के लिए कहा, लेकिन घर पहुंचकर युवती ने सुबह करीब 11.30 बजे फंदे पर झूलकर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन भेजकर पीएम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। परिजन और ग्रामीणों ने दोपहर 2.30 बजे वापस बरौदिया कलां आकर हाइवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि संबंधित युवक पर कार्रवाई करते हए उसका मकान गिराया जाए। पुलिस ने समझाइश देकर शाम 6.40 बजे जाम खुलवाया। मौके पर बंडा एसडीओपी, मालथौन थाना प्रभारी, खुरई शहरी व ग्रामीण थाना प्रभारी, बरोदिया चौकी चौकी मौजूद थे।