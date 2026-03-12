मां का खौफनाक कदम: 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंककर खुद लगाई फांसी

थाना प्रभारी लोकेश पटेल के मुताबिक महिला का पति पिछले एक साल से दूसरे शहर में मजदूरी करने गया हुआ है और घर नहीं लौटा था। घर में महिला अपने ससुर और छोटी बहन के साथ रहती थी। पिछली रात बच्चियां अपनी मौसी के पास सो रही थीं, लेकिन देर रात सविता उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। पुलिस को प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।