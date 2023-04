कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय छोडऩे वाले अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

सागरPublished: Apr 24, 2023 12:03:42 pm Submitted by: आकाश तिवारी

Action will be taken against the officers leaving the headquarters without the permission of the collector

दमोह. समीक्षा बैठकों में अधिकारियों के उपस्थित न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि समस्त अधिकारी सहमत होंगे कि समय पर उपस्थिति शासकीय सेवा का अनिवार्य अंग है। इसका पालन न होना संबंधितों की अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कतिपय अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के या अवगत कराए बिना मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। साथ ही मोबाइल रिसीव नहीं करते है। कलेक्टर अग्रवाल ने निर्देशित किया है कि जिला अधिकारी बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही व्हाट्सएप पर दिए गए निर्देशों का तत्काल वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। अनुविभाग स्तर के अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुविभागीय अधिकारी, राजस्वद्ध की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। अनुविभाग स्तर के अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुविभागीय अधिकारी, राजस्वद्ध की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।