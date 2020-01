दर्दनाक हादसा: कोहरे के कारण नहीं दिखा रनवे, खेत में गिरा एयरक्रॉफ्ट, ट्रेनी पायलट समेत 2 की मौत

सागर. मध्यप्रदेश के सागर जिले में शुक्रवार रात चिमेस एविएशन का एक एयरक्रॉफ्ट क्रैश होकर खेत में गिर गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट मुंबई के रहने वाले थे। हादसा कोहरे के कारण हुआ। शुक्रवार रात में उड़ान भरने के बाद कोहरा बढ़ गया था जिस कारण पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया और एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया।

खेत में गिरा एयरक्रॉफ्ट

भीषण कोहरे के कारण जिले की ढाना हवाई पट्टी से नाइट फ्लाइंग पर निकला चिमेस एवियशन का एयरक्राफ्ट रनवे से पहले एक खेत में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। एयरक्राफ्ट गिरने की घटना का पता लगते ही पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और अन्य अधिकारी ढाना हवाई पट्टी पहुंचे। क्षतिग्रस्त प्लेन के मलबे से ट्रेनी और प्रशिक्षक को एंबुलेंस द्वारा मकरोनिया के निजी अस्पताल पहुंचाया गया है जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों पायलटों के शवों को मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवाया गया है।

Madhya Pradesh: Two killed after a trainer aircraft of an aviation academy crashed in Sagar district, late night on January 3. The deceased Pilots have been identified as trainer Ashok Makwana and Trainee Piyush Singh Chandel. pic.twitter.com/GKLLK8zg4Y