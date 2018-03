सागर. विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित और ललित कला एवं प्रदर्शनकारी कला विभाग द्वारा नाटक अंजली शर्मा उर्फ अंजी का मंचन किया जाएगा।

नाटक विवि के पुराने ऑडिटोरियम में होगा। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है, जो अपने लिए अच्छे वर की तलाश कर रही है। इसी तलाश में वह अन्य शहरों में भी जाती है। नाटक का मंचन कार्यशाला के समापन पर किया जा रहा है। ३ से शुरू हुई कार्यशाला २३ मार्च तक चलेगी। समापन पर २४ और २५ मार्च को नाटक का मंचन होगा। नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर और निर्देशक दिल्ली से राजेन्द्र पंचाल हैं। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो.आरपी तिवारी और विशिष्ट अतिथि फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी होंगे।

IMAGE CREDIT: 'Anji' will seek good boys in different cities