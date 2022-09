पांच नंबर प्लेटफार्म का एप्रोन जल्द होगा तैयार

लंबे समय से जर्जर है एप्रोन, गंदगी से यात्री भ परेशान

बीना. कई साल बाद रेलवे स्टेशन पर पांच नंबर प्लेटफॉर्म के टूटे एप्रोन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, इससे रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आने की स्पीड भी बढ़ेगी। साथ ही हादसों का डर भी नहीं रहेगा। यहां करीब दो सौ मीटर का एप्रोन तैयार किया जाना है।

गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन के तीन व पांच नंबर प्लेटफॉर्म का एप्रोन पूरी तरह से टूट गया है, जहां से रोजाना दर्जनों ट्रेनें निकलती हैं। इसके अलावा तीन नंबर प्लेटफॉर्म के एप्रोन टूटे होने के बाद भी अधिकारी यहां पर नया एप्रोन तैयार नहीं करा पा रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यदि एप्रोन का काम शुरू किया जाता है, तो इस प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेन को डायवर्ट भी करना पड़ सकता है। कुछ वर्ष पहले भोपाल स्टेशन पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर एप्रोन का काम शुरू होने के बाद कई ट्रेन का स्टापेज हबीबगंज कर दिया गया था, लेकिन बीना स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। पांच नंबर प्लेटफार्म पर नया एप्रोन तैयार करने के लिए ब्लॉक लिया जाना है। काम जिस एजेंसी के लिए मिला है, उसे तय समय में पूरा करना होगा।

स्पीड करनी पड़ती है कम

एप्रोन के टूटे होने के कारण जैसे ही ट्रेन पांच नंबर प्लेटफॉर्म में एंट्री करती है, तो ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है। कई जगहों पर जर्जर हो चुका एप्रोन में ट्रेन के वजन से चार से पांच इंच तक नीचे दब जाता है। यदि यहां स्पीड से ट्रेन निकाली जाती तो हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

गंदगी से है हाल बेहाल

पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहां पर हमेशा ही गंदा पानी भरा रहता है, जहां पर यात्री को कुछ मिनट भी खड़ा होना दूभर रहता है। इतना ही नहीं यहां पर सफाई कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एप्रोन का काम शुरू होने के पहले यहां पर पानी की निकासी को बंद कर दिया गया है।

ट्रेन ली जाएंगी अन्य प्लेटफॉर्म पर

पांच नंबर प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेनों को एक-एक करके दूसरे प्लेटफार्म से चलाया जाएगा। तीन नंबर प्लेटफॉर्म का भी टेंडर हो चुका है, यहां करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रतिदिन आकर खड़ी होती हंै, जिन्हें अन्य प्लेटफॉर्म से निकाला जाएगा। एक ही समय में यदि दो ट्रेन आती हैं, तो अप प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकालने में देरी भी होगी।

Apron of number five platform will be ready soon