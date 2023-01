देशी कट्टा-चाकू अड़ाकर घर में अकेली महिला से रुपए लूटने वाले गिरफ्तार

Submitted by:

सागरPublished: Jan 23, 2023 11:59:49 am

सागर. सीमेंट कंपनी के सेल्सकर्मी के घर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों ने शुक्रवार दोपहर घर में घुसकर सेल्सकर्मी की पत्नी-बच्चों को देशी कटï्टा और चाकू से धमकाते हुए 7500 रुपए लूट लिए थे। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बाइक के नंबर और भागने की दिशा में पतारसी करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। उनके पास से लूटी गई राशि जब्त कर उनसे पूछताछ की जा रही है।

Arrested for robber money from a woman with a country knife