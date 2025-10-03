बंगाली समाज की महिलाओं ने दशहरे पर खेली सिंदूर की होली, मातारानी के लगाए जयकारे

सागर में बंगालियों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत 1827 में की थी और तभी से इसको उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बंगाली समाज कोलकाता के कलाकारों से हर वर्ष प्रतिमाओं का निर्माण कराता है। बंगाली समाज के पर्व की शुरुआत नवरात्रि की पंचमी से होती है और दशहरा तक हर दिन आयोजन होते हैं। देवी पूजा प्रतिपदा से नहीं बल्कि षष्ठी के दिन से शुरू होती है और दशहरा तक चलती है। षष्टि की शाम को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन सुबह से पूजा-पाठ शुरू हो जाती है। प्रत्येक दिन शाम 8.30 बजे महाआरती होती है। धुनों डांस की एक अलग ही खासियत होती है।