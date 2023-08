video : नगर गौरव दिवस के कार्यक्रम में दिखी भाजपा की अंदरूनी कलह, उपाध्यक्ष सहित भाजपा के 13 पार्षद नहीं हुए शामिल

नगर पालिका द्वारा नगर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने, तो उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया ही था, लेकिन उपाध्यक्ष सहित भाजपा के 13 पार्षद भी नहीं पहुंचे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

BJP's infighting seen in the program of Nagar Gaurav Diwas