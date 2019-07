फिल्म एक्टर अमित पुरोहित का निधन, तेलुगू और बॉलीवुड में शोक की लहर

बीना/भोपाल। बॉलीवुड ( Bollywood ) और तेलुगू फिल्मों के एक्टर ( Telugu actor ) अमित पुरोहित ( Amit Purohit ) का निधन हो गया। कम उम्र में उन्हें हार्ट अटैक ( heart attack ) होना बताया जा रहा है। अमित के निधन से बॉलीवुड से लेकर तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रीज ( telugu film industry ) में शोक की लहर दौड़ गई। इंडस्ट्रीज के नामी लोगों ने दुख व्यक्त किया है। अमित पुरोहित मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) के बीना के रहने वाले थे। गुरुवार को अमित का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मध्यप्रदेश के बीना के रहने वाले इस शख्स ने बॉलीवुड से लेकर तेलुगू फिल्मों में अपना नाम कमाया। उनके निधन के बाद बीना शहर में भी शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिजनों के मुताबिक मंगलवार को मुंबई में हार्ट अटैक से अमित की मौत हो गई।

फ्लाइट से लाया गया शव

मंगलवार को निधन के बाद उनका पार्थिक शरीर मुंबई से भोपाल लाया गया। जहां से एंबुलेंस से गृह नगर बीना के राजीव गांधी वार्ड ले जाया गया। परिजनों के दर्शनार्थ रखने के बाद उनका अंतिम संस्कार झांसी गेट मुक्तिधाम पर कर दिया गया। अमित को मुखाग्नि उनके छोटे भाई सुमित पुरोहित ने दी।

पिता रेलवे में थे टीसी

दिवंगत अमित पुरोहित के पिता रेलवे में टीसी थे। अमित के निधन से पूरा परिवार शोक में डूब गया है। इनके साथ शहर के लोग भी इस घटना से दुखी है। सोशल मीडिया पर भी अमित के फेंस और मित्र उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

इन फिल्मों में किया काम

अमित ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में चर्चित भी रही। अमित ने फिल्म पंख, अलाप में अभिनेता बतौर काम किया। इसके अलावा वह तेलुगू फिल्मों के एक्टर भी हैं। इस बीच वे कई विज्ञापन और सीरियल में भी काम कर चुके हैं।

Saddened by the death news of Amit Purohit. He played Amit Malhotra (Sameera's Ex Boyfriend) in Sammohanam. Very friendly guy & always gave 100 % for every shot. Another young and good actor left us too early. May his soul find peace. pic.twitter.com/uEh0bVBV87