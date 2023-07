video: रोती रही पत्नी और उसकी आंखों के सामने ही जेठ, भतीजे ने ले ली पति की जान, बाइक से कुचला

थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा भाईयों को जान का दुश्मन बना जा रहा है, जिसमें एक दूसरे की हत्या करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैंं। ऐसा ही एक मामला भानगढ़ थानांतर्गत सामने आया है।

Brother in law and nephew killed husband in front of wife