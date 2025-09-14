महालक्ष्मी पूजन के लिए खरीदे मिट्टी के हाथी

महालक्ष्मी व्रत पूजन के लिए शनिवार को बाजार में मिट्टी के हाथी की बिक्री हुई। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होती है, जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरी होती है। इसी दिन महालक्ष्मी व्रत संपन्न होता है। रविवार को गज पूजन होगा, जिसमें हाथी पर विराजमान देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस विधि में, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मिट्टी या धातु का सजाया हुआ हाथी स्थापित किया जाता है, जिसके बाद दीपक प्रज्वलित कर देवी को स्नाान, वस्त्र और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा के अंत में गजलक्ष्मी व्रत कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है और हाथी को दुर्वा (घास) चढ़ाई जाती है, जो महालक्ष्मी और ऐरावत हाथी को प्रिय है।