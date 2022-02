साल के अंत तक दिल्ली-मुंबई रूट की सभी ट्रेनें दौड़ेंगी 130 किमी की स्पीड से

छह सौ किमी के सफर में पचास मिनट से एक घंटे की होगी बचत

बीना. जंक्शन से ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्रियों को एक अच्छी खबर है। रेलवे आने वाले दिनों में दिल्ली-मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 130 किमी प्रतिघंटे से चलाने जा रही है। इससे जंक्शन से छह सौ किमी के सफर करने में 50 मिनट से एक घंटे की तक बचत होगी। रेलवे ने पिछले दिनों शताब्दी एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों की स्पीड भोपाल से झांसी के बीच स्पीड 130 किमी प्रति घंटा कर दी गई है और इस रूट पर ट्रेनें बिना किसी परेशानी के दौड़ रही हैं। अब रेलवे इसका दायरा बढ़ाकर झांसी से ग्वालियर तक करने जा रहा है, यानी जल्द ही बीना से ग्वालियर तक दौडऩे वाली अधिकांश ट्रेनें 130 की स्पीड से दौड़ सकेंगी। जिससे यात्रियों को बीना से सफर के दौरान करीब 30 से 45 मिनट तक की बचत हो सकेगी। तो वहीं साल के आखिर तक दिल्ली से मुंबई तक के विभिन्न सेक्शनों पर ट्रेनों की स्पीड 130 किमी प्रतिघंटे की जाएंगी।

इस तरह बचेगा समय

अभी बीना से आगरा के बीच सफर में करीब 6 घंटा 5 मिनट का समय लगता है। ट्रेनों की रफ्तार बढऩे के बाद यह सफर 5.30 घंटे में पूरा हो जाएगा। जंक्शन से अभी एक दर्जन से अधिक ट्रेनों की स्पीड 130 किमी प्रति घंटे कर दी है। इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे हैं। इसके तहत तीसरी लाइन का काम के साथ रेल ट्रैक दुरुस्त किया गया।

मुंबई रूट पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार

दिल्ली रूट के बाद अब मुंबई रूट पर भी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की योजना है। रेलवे की ओर से रानी कमलापति स्टेशन से इटारसी तक करीब 99 किमी तक तीसरी लाइन काम चल रहा है, जो दिसंबर 2022 तक पूरा होना है।

टनल का काम है चुनौतीपूर्ण

रेलवे स्पीड बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। दिल्ली-मुंबई रूट पर बुधनी के पास टनल का काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है उसके पूर्ण होते ही झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी स्टेशन पर लगभग सभी टे्रनों की स्पीड बढ़ा दी जाएगी।

विजय प्रकाश, सीनियर डीसीएम, भोपाल

By the end of the year, all trains on Delhi-Mumbai route will run at 130 kmph.