जिस फंदे में फंसा था तेंदुआ उसे लगाने वाले किसान पर केस दर्ज

- 6 जनवरी को बांदरी के आराटीला वन क्षेत्र में फंदे में फंसा था तेंदुआ

- गंध का पीछा कर किसान के घर पहुंचा था वनअमले का स्नीफर डॉग

सागर. बांदरी के आराटीला रेंज में तेंदुए के शिकार की कोशिश के बाद हरकत में आए वन अमले ने जंगल में निगरानी बढ़ा दी है। जंगल में बिछे जिस फंदे में 6 जनवरी को तेंदुआ फंसा था वह पास में ही खेती करने वाले किसान ने लगाया था। संरक्षित वन्य जीव के शिकार की आशंका पर बुलाया गया स्नीफर डॉग फंदे की गंघ का पीछा करते हुए किसान के खेत में बने घर तक पहुंचा था।

case registered against the farmer who planted the trap in jungle