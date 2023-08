फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कॉन्वेंट स्कूल को मिला

Submitted by:

सहोदया इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच शुक्रवार को हुआ। फाइनल मैच में सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल ने पारस विद्या विहार को 2-0 से पराजित किया।

Convent School got the title of football championship