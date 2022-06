कोर्ट ने तलाक याचिका की खारिज, पति ने फिर भी कर ली दूसरी शादी

पत्नी पहुंची ससुराल तो पति, जेठ, जेठानी ने की मारपीट

बीना. कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा लगाई गई तलाक याचिका को खारिज करने के बाद भी उसने पत्नी को बताए बिना दूसरी शादी कर ली, जब इसकी जानकारी लगने पर पत्नी ससुराल पहुंची, तो पति ने भैया-भाभी के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार मीनू पिता मुन्नालाल रैकवार (30) निवासी केके पुरी कॉलोनी सीपरी यूपी की शादी गणेश वार्ड निवासी गणेश रैकवार से 24 जून 2014 को हुई थी, जिसका एक सात साल का लड़का भी है। शादी के बाद से महिला के ससुराल वाले उसे दस लाख रुपए दहेज लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे और 10 अप्रेल 2016 को महिला व उसके बेटे मयंक को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इसकी शिकायत महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से की थी, जो मामला अभी झांसी कोर्ट में लंबित है। पति ने महिला से तलाक के लिए परिवार न्यायालय में केस लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद उसने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। यह बात जब मीनू को पता चली तो वह अपनी ससुराल गणेश वार्ड पहुंची और घर के बाहर बैठ गई। सुबह करीब छह बजे महिला का जेठ राकेश व जेठानी लक्ष्मी रैकवार घर से बाहर निकले और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। महिला ने जब उनसे कहा कि कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद भी उसके पति ने दूसरी शादी कैसे कर ली, तो उसका पति अपनी दूसरी पत्नी को लेकर बाहर आया और सभी ने एक जुट होकर महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति, जेठ, जेठानी व पति की दूसरी पत्नी सपना के खिलाफ धारा 294, 323, 201, 506, 34, 494 के तहत मामला दर्ज किया है।

Court dismissed the divorce petition, the husband still married for the second time