५०० बिस्तर का होगा दमोह जिला अस्पताल, प्रबंधन ने शासन को भेजा प्रपोजल

-३०० पलंग पर ५०० से ज्यादा भर्ती हो रहे मरीज

-मंजूरी मिलने पर मिलेगा ज्यादा बजट, डॉक्टर्स की होगी भर्ती।

-१२ साल में बढ़ चुकी चार लाख की आबादी, इस लिहाज से भी है बेड संख्या बढ़ाने की जरूरत

Damoh district hospital will be of 500 beds, management sent proposal to the government