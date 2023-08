गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे वाहन चालक, वाहनों में हो रही टूट फूट से उठाना पड़ रहा नुकसान

Submitted by:

रिफानइरी प्रबंधन द्वारा बनाए गए बायपास रोड पर की नहीं कराई जा रही मरम्मत, नहीं की जा रही पीडब्ल्यूडी विभाग के हैंडओवर

Drivers looking for road in potholes