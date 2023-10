कम बारिश होने से किसान कर रहे मसूर, सरसों की बोवनी ज्यादा, गेहूं का घटेगा रकबा

पिछले वर्षों में परंपरिक खेती की जगह किसानों का रुझान उद्यानिकी खेती की तरफ बढ़ा था, जिसमें लहसुन की खेती का रकबा बढ़ा था, लेकिन दाम अच्छे न मिलने से रकबा घट रहा है।

Due to less rain, farmers are sowing more lentils and mustard