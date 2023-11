बारिश कम होने से मसूर का रकबा पहुंचा 25 हजार हेक्टेयर पर, गेहूं का घटा

रबी सीजन की फसल बारिश पर निर्भर होती है और बारिश के अनुसार ही फसलों का रकबा घटता, बढ़ता है। इस वर्ष बारिश कम होने से सिंचाई वाली फसलों का रकबा कम रहेगा।

Due to less rain, the area of lentils reached 25 thousand hectares