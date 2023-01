स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिल रही छात्राओं को सुविधा, सेनेटरी पेड वेंडिंग मशीन बंद

Submitted by:

स्कूल-कॉलेज में छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन होना जरूरी है, लेकिन शहर के स्कूल और कॉलेज में ही इसका अमल नहीं हो रहा है।

Dust settles on sanitary pad vending machines in schools and colleges