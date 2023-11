बिजली कर्मचारियों को नहीं दिया गया प्रशिक्षण और करा रहे खतरे वाला काम

Submitted by:

बिजली कंपनी में आउटसोर्स कर्मचारियों से काम कराया जाता है, लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और न ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

Electricity workers were not given training