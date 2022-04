50 लाख रुपए से अधिक की 8 एकड़ भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

सरकारी जमीन पर बनी झोपडिय़ों जेसीबी से तोड़ा

Encroachment free made to 8 acres of land worth more than Rs 50 lakh

सागर Published: April 26, 2022 02:34:40 am

Sagar/रहली. सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी चलाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

मिली जानकारी के अनुसार समनापुर पंचायत अंतर्गत शंकरगढ में खाली पडी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से रहवासी झोपडी बना कर कब्जा कर लिया था। वहीं कुछ भूमि पर खेती भी की जा रही थी। कलेक्टर दीपक आर्य व पुलिस अधीक्षक तरूण नायक के निर्देश पर राजस्व अमले द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया।

रहली तहसील के ग्राम पंचायत समनापुर में रानगिर रोड पर शंकरगढ़ खसरा नंबर 8/2 की शासकीय भूमि पर इमारत, मुन्ना तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लगाई गई बाड़ और 9 कच्ची एवं 2 पक्की निर्माण को तोडा गया। अनुविभागिय अधिकारी जितेन्द्र पटैल ने बताया कि कार्रवाई में कुल 8 एकड़ शासकीय भूमि जिसकी कीमत प्रारंभिक तौर पर करीब 50 लाख से अधिक आंकी गई है को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उक्त 8 एकड़ भूमि पर नौरादेही अभ्यारण से विस्थापित हो रहे ग्राम खापा, खगोरिया, पटना मूहली ग्राम वासियों के लिए विस्थापन के लिए प्रस्तावित की जा रही है।

अतिक्रमण हटाने के पूर्व विधिवत अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। इसकेि बाद मोहलत खत्म होने पर बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संदीप तिवारी, सहित राजस्व, पुलिस अमला मौजूद रहा।

Encroachment free made to 8 acres of land worth more than Rs 50 lakh

गौरतलब है प्रशासन द्वारा लगातार क्षेत्र में खाली पड़ी शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जहां-जहां अतिक्रमण किया गया है वहां प्रशासन दल-बल के साथ पहुंचकर शासकीय जमीन हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। इस अभियान से कुछ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें