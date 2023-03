अनियंत्रित बिजली सप्लाइ से अस्पताल में लगे करोड़ों के उपकरण हो सकते हैं खराब...?

-डेढ़ साल पहले तैयार सब स्टेशन पर बोल्टेज मैनटेन करने नहीं कैपेसिटर।

-आइसीयू का एसी और ऑक्सीजन प्लांट का फिल्टर हो चुका खराब

-रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे मशीन भी आए दिन हो रही बंद, मरीजों को बाहर से कराना पड़ रह एक्सरे





Equipment worth crores installed in the hospital can get damaged due to uncontrolled power supply...?