video: किसान पर्ची लेकर काट रहे चक्कर, नहीं मिल रहा है खाद, बोवनी हो रही लेट

खाद की किल्लत खत्म न होने से किसान परेशान हैं और हर दिन गोदाम के चक्कर काट रहे हैं। दस—दस दिन बाद किसानों का नंबर आ रहा है, तब कहीं जाकर एक या दो बोरी खाद मिल पाता है।

Farmers are making rounds with slips, not getting fertilizer