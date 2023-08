video: यहां बारिश में सात घंटे सड़क पर बैठे रहे किसान, करते रहे नारेबाजी

अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को तेज बारिश भी नहीं रोक सकी और भीगते हुए वह डटे रहे और आगे फिर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

Farmers kept sitting on the road for seven hours in the rain