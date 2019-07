Savan 2019 : सावन का पहला सोमवार इन 6 राशि के लोगों के लिए होगा खास

सागर. सावन 2019 ( savan 2019 Month ) का महीना शुरु हो गया हो गया है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई 2019 ( First Monday of Savan 2019 is 22 july ) को है। सावन का पहला सोमवार 6 राशियों के लोगों के बेहद खास होने वाला है। इस दिन कोई बड़ी कामयाबी इन राशि के जातकों को मिल सकती है। सावन के पहले सोमवार का महत्व भी बहुत बड़ा है। यह बात पंडित रवि शास्त्री ने दमोह में आयोजित एक वार्ता के दौरान कही।

पंडित रवि शास्त्री ने अनुसार सावन का महीना इस बार शिव भक्तों के लिए हर खुशियां देने वाला है। अगर कुछ खास की बात करें तो उन्होंने ६ राशियों का जिक्र किया हैं, जिन्हें इस सावन कुछ खास मिल सकता है। सावन के माह में होने वाले विशाल शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने सावन माह के महत्व को समझाया। सावन माह में शिव आराधना करने के लाभ को समझाया। पंडित ने कौन सी ६ राशियों को जिक्र किया हैं, जिन्हें सावन के पहले सोमवार को खास लाभ मिल सकते है, जान लेते हैं...

मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि



मेष, वृष और कर्क राशि के जातकों के लिए सावन का पहला सोमवार बेहद खास होने वाला है। आपको अपने दैनिक जीवन में अपार सफलताएं मिलने के योग हैं। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा की सबसे अधिक रहेगी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करके दिन की शुरुआत से आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन के कष्टों का निवारण होगा। जितना आप दूसरों का भला करेंगे अपने जीवन में उतनी ही तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी बरसो की अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मन लगाकर प्रयास करेंगे। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपके दुश्मन आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।

कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि



कुंभ, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए सावन का पहला सोमवार बेहद खास होगा। आपके अपने जीवन में आपको अपार सफलता मिलने के योग हैं। आप तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप के ऊपर सबसे अधिक रहेगी। भगवान भोलेनाथ की आराधना करके शुरू किया गया कार्य आपके लिए निश्चित तौर पर नई खुशियां लेकर आएगा। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। परिवारिक जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी। परिवार में माता-पिता का सहयोग आपको सबसे अधिक मिलेगा। शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते शुरू किया गया कार्य आपके लिए नई सफलताएं लेकर आएगा। परिवार में सुख शांति रुपया पैसा बना रहेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।