सरकारी स्कूल की गणेवश में भी कमीशन का खेल, जिम्मेदारों की नहीं खुल रही नींद

निजी स्कूल गणवेश और पुस्तक में कमीशन के चलते मनमाने दामों पर चिंहित दुकानों से बिक्री कराई जाती है, लेकिन अब कुछ सरकारी स्कूल भी इसी तर्ज पर गणवेश बिक्री कराना चाह रहे हैं।

Game of commission even in government school uniform