सज्जनों के कल्याण और राक्षसों के वध के लिए भगवान लेते हैं जन्म: शास्त्री

बंडा के ग्राम चीलपहाड़ी ग्राम में भागवत कथा का आयोजन

सागर/बंडा. ग्राम चीलपहाड़ी में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जिससे बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा प्रतिदिन शाम 4 बजे से कथा का रसपान कराया जा रहा है। जिसमे बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं।

कथा के चौथे दिन कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव प्रसंग सुनाया। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब सज्जनों का कल्याण और राक्षसों का वध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसके बाद महाराज जी ने संगीतमयी चौपाइयों-जब-जब होई धर्म की हानि, बाढहि असुर अधम अभिमानी, तब-तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा आदि चौपाइयों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने जेल में वासुदेव के यहां अवतार लेकर संतो व भक्तों का सम्मान बढ़ाया।

उन्होंने अपने अंदर बुराई विद्यमान न रहे इसके लिए संतों का सत्संग का मार्ग बताया। भगवान श्रीराम की मर्यादा और श्रीकृष्ण को तब समझोगे जब राम मय बनो। जब भक्ति मार्ग में भक्त लीन रहता है तब प्रभु दर्शन होते हैं। अंत में कथा व्यास ने श्रीकृष्ण जन्म लीलाओं का वर्णन किया। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के तमाम मार्मिक प्रसंग सुनाए। इसके साथ ही उन्होंने भक्त ध्रुव का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि

एक दिन सुनीति का पुत्र खेलते-खेलते राज दरबार जा पहुंचा और उत्तानुपाद की गोदी में बैठ गया। सुरुचि ने उसे फटकारते हुए गोद से उतार कर भगा दिया। इससे दुखी बालक ध्रुव जंगल में तपस्या करने लगा। भीषण बारिश और आंधी, तूफान भी उसे डिगा नहीं सके। नारद मुनि के समझाने पर भी ध्रुव ने तपस्या नहीं छोड़ी।

कठिन तपस्या देख भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मांड में अटल पदवी दी। आज भी ध्रुव तारा अपने स्थान पर अटल रहते हुए चमक बिखेरता है।

God takes birth for the welfare of gentlemen and to kill demons: Shastri