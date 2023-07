video: यहां गोवंश को जिंदगी की जगह मिल रही मौत, मूक दर्शक बने जिम्मेदार

सड़कों पर मर रहे गोवंश को सुरक्षित करने बनाई गई गोशाला ही उनकी मौत का कारण बन रही हैं। छोटी—छोटी गोशाला में क्षमता से अधिक संख्या में गोवंश को रखा जा रहा है, जिससे बैठने तक के लिए जगह नहीं है।

Here cattle are getting death instead of life