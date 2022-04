हाइवे पर दो घंटे थमे रहे सैकड़ों वाहनों के पहिए, पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

डंपर ने सड़क पर बाइक सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम

सागर/ बांदरी. मिट्टी- मुरम के अवैध परिवहन में लगे एक डंपर की चपेट में आने से शनिवार रात मोठी फाटक पर एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद रविवार दोपहर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण हाइवे पर पहुंचे और जाम लगा दिया। चक्काजाम के चलते फोरलेन पर दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गई। हाइवे पर जाम की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आश्वासन देकर उन्हें सड़क से हटाया। इस दौरान अवैध खनन और परिवहन में पुलिस के सहयोग के आरोप पर एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है।

शनिवार रात बाइक सवार शुभम पाल को मिट्टी- मुरम ढोने वाले एक डंपर ने रौंद दिया था। डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई थी। रात में हुए हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान परिजनों ने अवैध खनन और उसके परिवहन की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने सुबह तक डंपर को जब्त किया न ही चालक को पकड़ा। इसका पता सुबह पोस्टमॉर्टम के दौरान परिजनों को लगा तो वे ग्रामीणों के साथ हाइवे पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। हाइवे पर करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही जिससे वहां दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए।





High level officials, high spot on the way for two hours